現場滿目瘡痍，散布機車碎零件。（台中市警五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區文心路4段141號前，9日上午9點13分，發生1起轎車失控衝撞，闖進人行道的交通事故，肇事車輛瞬間卡在路燈與騎樓柱子中間，當場造成人行道上13輛機車全倒，因車禍發生當時發出「碰！碰」巨大聲響，附近民眾跑出來觀看，所幸無人受傷，警方趕抵事故現場，對肇事24歲邱姓駕駛執行酒測，酒測值為0，邱男向警供稱，轉彎未注意路況於是撞上人行道。

據了解，邱姓駕駛當時準備上途中，對於開車開到人行道上，他很無奈，不過13輛機車遭撞倒，有的甚至車體變形，接獲通知的機車車主，看到眼前滿地碎零件，大呼倒楣。

上午9點多，文心路4段仍有上班車潮，1輛白色轎車突然衝向人行道，隨後停止卡在人行道上，撞倒了停在上面的機車，車內的邱姓駕駛事發後則是摀著胸口喊痛。

台中市警5交通分隊小隊長邱文杞指出，當時邱姓駕駛駕駛在文心路4段上準備迴轉，欲往中清路方向行進，疑似駕駛開車經驗不足及疏忽，方向盤操作時，轉彎弧度過大，不慎先衝撞路邊機車停車格整排機車，接著再衝上人行道停止，事發後邱姓駕駛因受輕傷，送醫治療。

有目擊民眾說，當時聽見連續幾聲巨大碰撞聲響，隨後發現白色轎車車頭毀損停在人行道上，機車倒地，現場滿目瘡痍，駕駛當時尚有意識，但幸無路過民眾遭波及。

(中時 )