內政部今日公布「107年特定死因除外簡易生命表」，針對十大死因，計算各類死因除外後的國人平均壽命，如果壽命差距越大，代表該死因減損壽命的影響越嚴重。

十大死因第一位是惡性腫瘤，如果排除惡性腫瘤，107年國人平均壽命為84.63歲，較一般平均壽命80.69歲，增加3.94歲。顯見惡性腫瘤對國人壽命的影響最大。

十大死因第二位為心臟疾病，如果排除相關疾病，平均壽命可增加1.69歲。十大死因第三名為肺炎，排除肺炎後，平均壽命可增加1.02歲。

內政部指出，惡性腫瘤致死人數連續10年攀升，而且107年惡性腫瘤死亡人數佔全體死亡人數28.2％，去年共有4萬8,784人因惡性腫瘤死亡。第二名的心臟疾病，佔死亡人數的12.5％，第三名肺癌則佔7.8％。

惡性腫瘤死亡人數增加的原因，可能與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力等諸多因素有關。內政部表示，相關單位近年來積極加強惡性腫瘤預防宣導與醫療的工作，排除特定死因為惡性腫瘤後，平均壽命與一般平均壽命差距，已經從102年的4.19歲減至107年的3.94歲，呈趨緩現象。

在性別方面，影響男性壽命的特定死因包括惡性腫瘤、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化。影響女性壽命的則主要為糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變。

男女主要死因有所差別，可能與從事職業、生理條件、飲食習慣或生活壓力等因素有關。

(工商 )