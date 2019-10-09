獵雷艦風波未平，上月27日高雄地院才對慶富集團承包海軍獵雷艦弊案宣判，高雄高分院9日上午二審、針對前執行長簡良鑑控告陳慶男夫妻損害債權案，逆轉一審無罪判決，判陳慶男1年6月，妻陳盧昭霞6月，得易科罰金，全案可上訴最高法院。

簡良鑑自訴狀指出，擔任慶富公司執行長期間，協助慶富於2014年10月標得國防部海軍獵雷艦採購案。陳慶男與他於2015年7月27日簽訂買賣契約書，簡良鑑將擁有獵雷艦採購案履約利益30％權益、以15億元讓與陳慶男，約定買賣價金分9期給付，陳慶男也簽發面額15億元之本票作為擔保。

沒想到，陳慶男事後未依約給付，簡良鑑2015年12月25日向高雄地院聲請核發本票准予強制執行裁定，並在隔年4月15日向民事執行處聲請強制執行陳慶男名下財產。

但陳慶男為了規避債務，早就把名下慶富等4家公司的股份財產轉移登記在陳盧昭霞名下，慶洋投資公司等5家公司的股份則轉讓給慶鴻、豐豪等公司，導致簡良鑑債權受損。

陳慶男辯稱，簽訂買賣契約書，是與簡良鑑通謀虛偽、向外調借資金之用。獵雷艦採購案後來遭國防部解除契約，採購利益無法實現，本票債權亦不存在。陳盧昭霞則辯稱，對強致執行、轉移股份等事不知情。

法官認為，獵雷艦解約不影響本票債權存在，陳慶男夥同妻子陳盧昭霞在強制執行前轉移公司股份，損害簡良鑑求償權益意圖明顯，偵查發現陳盧昭霞也對債權知情，最後依損害債權罪判陳慶男1年6月、陳盧昭霞6月，得易科罰金。由於該案一審判無罪，依法可繼續上訴最高法院。

圖說：前慶富執行長簡良鑑控告老董陳慶男夫妻損害債權，一審判無罪，二審逆轉判陳慶男1年6月，妻陳盧昭霞6月，得易科罰金，全案可上訴最高法院。

(中時 )