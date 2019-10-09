明天開始就是國慶連假，台灣高鐵公司表示，經檢視運能調度及旅客需求後，將於今日與明日，自南港站各加開一班南下各站停靠的全車自由座列車，欲搭乘加開班次商務車廂的旅客，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊如下：

10／9(三)

南下8827車次 19：15自南港站發車，21：50抵達左營站。

10／10(四)

南下8809車次 10：15自南港站發車，12：50抵達左營站。

(中時 )