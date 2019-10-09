迎國慶！高鐵今明各加開一班自由座列車 11:592019/10/09 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高鐵今明兩日將加開兩班車。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 明天開始就是國慶連假，台灣高鐵公司表示，經檢視運能調度及旅客需求後，將於今日與明日，自南港站各加開一班南下各站停靠的全車自由座列車，欲搭乘加開班次商務車廂的旅客，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。 加班車資訊如下： 10／9(三) 南下8827車次 19：15自南港站發車，21：50抵達左營站。 10／10(四) 南下8809車次 10：15自南港站發車，12：50抵達左營站。 (中時 ) #自由 #南港 #車次 #發車 #國慶 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄潮國慶 徵百位國慶寶寶 04:102019/10/05 地方新聞 防中暑 國慶大典將贈來賓小電風扇 11:122019/10/05 政治 國慶盛典 蘇嘉全：展現台灣多元軟實力 13:062019/10/05 政治 國慶國歌 東南亞新住民首獻聲 04:092019/10/06 生活新聞 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 愛中華民國！他籲藍營集結 來這大唱國歌 13:092019/10/07 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 11:052019/10/08 政治 侯友宜連升旗都卡韓？鄉民驚：網內互打真猛 11:182019/10/08 政治 直播》國慶預演登場 儀隊戰機是亮點 14:042019/10/08 政治 國慶預演 台船、漢翔花車首亮相 造型搶眼 16:492019/10/08 政治 生活熱門新聞 哈吉貝奔日本！氣象局：這兩天氣溫下探20度 - 時事 「狠店」布條狂賀 揭統一發票中獎真相 - 生活 心肌梗塞又奪命 這個家庭常備藥吞3顆可救命 - 生活 罪魁禍首？ 車禍現場驚見神秘巨型「車頭燈」 - 生活 化骨水多致命？專家：沾到1％就可能死 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。