美海軍遭遇幽浮錄影

2017年12月退役海軍飛行指揮官弗拉沃（David Fravor）首度透過《紐約時報》（ New York Times），公開2004年在聖地牙哥外的太平洋海域演習時，F-18戰機遭遇幽浮（UFO）的經過，轟動了全世界。而美國海軍9月也首度證實，錄影中出現的確實是不明飛行物。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）《紐西蘭先驅報》與（New Zealand Herald）網8日報導，他接受知名喜劇演員兼主持人喬羅根（Joe Rogan）專訪時，除了這聞名全球的幽浮事件外，又首度轉述了1名海軍直升機飛行員的親身經驗。

1990年代時，這名飛行員負責駕駛CH-53「海種馬」直升機，從海中撈取BQM靶機和潛艦遙測魚雷。而事情前後發生了兩次，第一次他們是要回收BQM靶機，直升機駕駛先放下一名潛水人員，等他把東西鉤好後，就準備返航。然而，這時駕駛看到腳下距離約50英尺（15米）的水面有暗黑色的龐然大物從深處浮起。

當直升機拉起潛水人員和靶機時，駕駛顯然啞口無言，不知道眼前出現的究竟是什麼鬼東西。就在這時，那龐然大物又潛回深處。

退役海軍飛行指揮官弗拉沃接受專訪

(中時電子報)