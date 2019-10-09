中央政府強行通過讓台中火力發電廠再加兩部燃氣機組，國民團議員日前到中火要求台電先讓四部燃煤機組除役才能再加兩部；9日民進黨團議員在議事堂上卻要求市長為空汙道歉，國民黨反譏該道歉的是總統蔡英文，高呼「空污蔡 踹來共!」

國民黨團議員日前到中火抗議，拒絕中電北送，抗議中央讓台中人用肺發電，並要求先讓四部燃煤機組除役才能再加兩部，但台電副總經理陳建益不敢承諾而落跑。

今天議會一開議，民進黨團議員大動作要市長盧秀燕為這兩天的空汙道歉。國民黨團議員則強力反駁問題在中央，並要求「空汙蔡 踹來共!」還大喊「蔡英文下台!」

民進黨團議員一度站上主席台舉看板要市長道歉，國民黨團議員則站在主席台前高呼「蔡英文道歉下台」 ，互比聲勢，互不相讓，一度發生推擠，議員張廖乃綸還高舉大看板「中火再加兩部機組，你同意嗎？」反制民進黨團。

國民黨團書記長張瀞分說，民進黨團是在顧台中人還是顧中火？中火再加兩部燃氣機組，應該先讓兩部舊燃煤機組除役離，但台電不敢承諾，民進團搞錯對象，應該向中央蔡政府抗議，怎麼跑來議會抗議？國民黨團歡迎民進黨團一起到中央抗議。

議員楊正中表示，中火造成空汙和水汙，市府強力稽查並重罰，中火不是市政府開的，蔡政府應該為錯誤的能源政策向台中市民道歉!

(中時 )