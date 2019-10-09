直播主連千毅涉嫌賣仿冒品遭收押，直播粉專連日來遭大批曾跟他購買精品的網友灌爆，除了要求退貨，並質疑為何未收到退款？沒想到小編雖然認了假包，但神回覆讓朝聖網友不禁讚嘆「這樣也能掰？厲害！」。

連千毅遭檢警查扣500多件名牌精品，包括愛馬仕、GUCCI都被原廠鑑定為仿冒品，印有賓士標誌的行李箱也被認定，授權函並非出自總公司或中國子公司。事件發生後，連千毅用來直播的「蘭庭精品」粉絲專頁湧入大批網友，紛紛要求退貨。

對於網友詢問假包爭議，粉專小編竟回「這是以前廠商寄賣，被我們發現是假貨沒拿出來賣的，我們保證顧客拿到的精品包都是正貨」；另一名等不到退款的網友則留言「小幫手說叫我等任哥出來，公司帳戶被凍結，我整個很傻眼」。

看到小編神回覆，其他網友忍不住酸「笑到並軌」、「這邊的留言超好笑」、「這樣也能掰？厲害厲害！」，還有人說「含在嘴裡的肉怎麼可能會吐出來呢？」、「什麼人請什麼員工」。

(中時電子報)