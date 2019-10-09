你各位阿！開車再不專心，可是件嚴重的大事。開車不要分心，這大家都知道，但還是常常有事故發生，因為有些人抗拒不了「窗外的美景」。什麼情況就連駕駛也免不了目不轉睛呢？國外有張車禍事故現場的照片曝光，意外露出一個亮點，「殺傷力極強」導致網友們來不及關心車禍傷勢，反而推測右下角出現的「巨型車頭燈」應該就是這次事件的罪魁禍首！

日前有網友在臉書《爆廢公社二館》上PO出一篇文章，表示「這應該是挪威出車禍的禍首？」照片顯示一車禍現場畫面，其中為人眼睛一亮的，卻是右下角，站著一位帶有異國風情味的正妹。她臉上顯得稚氣，身穿一件低胸透氣薄背心，加上一件白色罩衫，樣子十分可愛性感。然而引起網友暴動的，卻是那又大又渾圓而堅挺的「巨型車頭燈」。

《廢板》網友顯然看得瞠目結舌，就算在螢幕面前也把持不住飆升的滾燙血液，紛紛留言，「什麼禍首，是乳首吧」、「小時候最喜歡看丹麥的」、「是什麼蒙蔽駕駛的雙眼」、「車禍肯定是自己不夠定力」、「這風水不簡單」、「沒看到車禍」、「馬路好胸顯」。

這民自備「胸器」的路人正妹令眾網友全歪樓，車禍什麼的，誰還管得著呢？至少罪魁禍首，已經找出來了。

這民自備「胸器」的路人正妹令眾網友全歪樓。（摘自爆廢公社二館）

(中時電子報)