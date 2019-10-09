美國近期爆發1000多例電子煙肺病，死亡人數持續增加。紐約大學最新報告顯示，吸食電子煙的實驗鼠，5成以上出現膀胱癌前病變、2成以上罹患肺癌，為首份證實電子煙致癌的報告。

截至上周，美國已累計19例電子煙肺病致死案例，疫情引發全球恐慌，加拿大、澳洲等國亦陸續傳出通報案例。美國聯邦政府雖緊急檢討「開放成人選擇、禁止青少年使用」的電子煙政策，但緩不濟急，各州政府已紛紛禁售電子煙、加味電子煙。而美國近期的動物實驗亦為電子煙的致癌性提供有利證據。

台灣醫界菸害防制聯盟理事長顏啟華表示，該實驗由美國NIH委託紐約大學環境醫學系進行，研究人員將40隻老鼠暴露在電子煙霧54周（劑量相當於成人吸食3至6年電子煙），其中23隻老鼠出現膀胱癌前病變（57.5％）、9隻老鼠罹患肺癌（22.5％）。尼古丁電子煙會損壞動物肺部、膀胱基因，移植細胞修復功能而加速癌化。

研究者預測，電子煙對人體的傷害相當鉅大，長期使用恐引起許多癌症。而美國近期發生的電子煙案例，主要產生的都是肺部症狀，包括咳嗽、胸痛、氣喘、哮鳴、呼吸衰竭、急性肺部損傷等，嚴重者需插管、送入加護病房。

另一方面，台北榮民總醫院家醫部主治醫師賴志冠表示，南加州大學今年初發表的研究報告顯示，電子煙吸食者的口腔組織，與吸菸者具有相同的分子變化，有可能進一步產生癌化。由此可見，愈來愈多科學證據，陸續駁斥電子煙「減害、有助戒菸」的不實宣傳。

《菸害防制法》12年未修，行政院版修正草案已在立院塵封2年，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗呼籲政府負起責任，立即修法全面禁止新興菸品。

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(中時 )