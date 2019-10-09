台中市政府交通局為強化軌道聯外大眾運輸，再規畫行經台鐵松竹站、太原站與捷運綠線舊社G3站、松竹G4站、文心森林公園G10a站的83路及922路接駁公車；另新增串聯太原車站經北屯、太平直達大里及霧峰的243路公車路線，並全面採用電動低地板公車。83路將於10月15日上路；922路、243路則於10月16日上路。

交通局長葉昭甫說，於精密機械科學園區廠商就業的民眾長期反映園區內大眾運輸不足，而新闢的83路「捷運文心森林公園站-仁友停車場」公車路線由捷運文心森林公園站發車，直行向上路進入精密機械科學園區，園區內也設置多個公車招呼站，該路線每日營運時間由6時至22時，日駛60班次服務。

922路「北屯行政大樓-大坑9號步道」則可強化台鐵松竹車站及捷運綠線G3舊社、G4松竹等站往崇德路、軍功路及大坑的接駁服務，每日營運時間由5時30分至22時，日駛120班次服務。

交通局說，民眾往返太平及霧峰多需至台中車站轉乘，為此，該局規畫經北屯、太平直達大里及霧峰的243路「東山高中-亞洲大學安藤館」公車路線，除可讓太平、大里及霧峰有直達公車路線外，243路公車行經太原車站，北屯及太平民眾於台鐵車站乘車將更方便；該路線亦行駛永豐路、大里十九甲、明台高中及亞大醫院等大眾運輸不足區域，強化屯區大眾運輸服務，每日營運時間由5時30分至22時，日駛70班次服務。

交通局強調，透過公車路線串聯軌道運輸站，軌道與公車路網連結將更緊密，民眾轉乘便利性也將大幅提升。83路「捷運文心森林公園站-仁友停車場」將於15日上路；243路「東山高中-亞洲大學安藤館」及922路「北屯行政大樓-大坑9號步道」兩條路線則於16日上路，歡迎民眾多加搭乘利用。

83、242及922路公車資訊可至交通局網站主題服務專區(https：／／bit.ly／2NLLOem)查詢，或使用台中公車APP、公車動態資訊系統(http：／／citybus.taichung.gov.tw )即時掌握公車位置，節省候車時間。

(中時 )