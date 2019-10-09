悠遊卡祭出優惠，民眾只要在10日至13日國慶連假期間綁定LINE，就有機會抽到66元加值金。（悠遊卡公司提供／張穎齊台北傳真）

電子支付及無現金交易愈來愈夯，加上通訊軟體LINE在台灣十分普及，悠遊卡公司為鼓勵卡友盡快綁定「悠遊卡LINE個人化服務」，趁10日至13日國慶連假期間，推出「雙十快閃」活動，只要在活動期間完成綁定，就有機會抽到66元加值金，名額有限，限量66名。

悠遊卡自8月推出「悠遊卡LINE個人化服務」後，持卡民眾只要拿出手機加入悠遊卡LINE官方帳號成為好友，再輸入個人資料及悠遊卡卡號，收到驗證碼並輸入後就能完成綁定。不過，悠遊卡公司提醒，卡友必須在活動期間綁定才能抽，提前或結束後才綁定均無法抽，而中獎者於活動結束後會收到LINE通知。

悠遊卡公司表示，現在於部分百貨公司小額消費使用悠遊卡也能暢行無阻，即日起至11月30日止，在微風百貨持悠遊卡或以悠遊聯名卡結帳，當日單筆消費滿200元以上，出示微風積點禮遇會員條碼，就可獲贈微風會員點數200點。

在據點眾多的新光三越百貨，悠遊卡也有優惠，即日起至年底，使用悠遊卡及悠遊聯名卡在新光三越美食街或超市結帳，當天當館累積消費滿500元，就加碼贈送「新光三越會員點數50點」，消費者有買有賺。

目前包括新光三越百貨、SOGO百貨、微風廣場、京站時尚廣場等百貨公司的美食街，悠遊卡都是消費者可以選擇的支付工具，不但方便，且能省去掏零錢、找零錢的麻煩，只要「嗶」一下就行。

(中時 )