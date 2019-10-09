食物外送成為很夯的工作。（中時資料照）

俗話說「民以食為天」，自從有外送平台後，上班族解決用餐統統不用煩心，但外送能這麼夯，絕非只有上班族支撐市場。透過大數據分析顯示，原來這些買外食族群悄悄變成外送族，而他們叫外送的理由也千奇百怪。你可知道有哪些人依賴外送而活？他們吐露心聲為何非叫外送不可，其中最夯理由可讓網友們都跪了。

在美食外送平台進入台灣前，「外食族」早已存在，餐廳外送餐點也行之有年，為何當這些外送平台崛起，依舊能造成一股「爽吃旋風」？DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找到了「外食族」演變成「外送族」的主要原因，主要是哪些人改變最有感、最愛用外送平台。

網友投票結果顯示，坐辦公室的上班族最愛叫外送，但最讓人意外的是孕婦也運用外送平台，滿足自己特別時期的胃口。其排名依序為坐辦公室的上班族、小家庭不想煮飯、情侶甜蜜吃晚餐、大學生想嘗鮮、追劇宅無法離開電腦、需要刷卡的人、電動宅不想出門、孕婦的美食進補救星。

另外，大數據也分析這些族群什麼時候想訂外送，綜合有7理由讓他們選擇訂外送，滿足口腹之慾。其排名依序為免運費有賺到的感覺、天氣太冷太熱下雨都別想叫我出門、最愛宅在家賴在床鋪、可憐蟲太晚下班店都關了、選擇障礙想拓展新鮮貨、最近收入比較多要來花一筆、錯過午餐時間只好叫外賣。為了免運費有賺到的感覺去訂外送，這理由是不是讓人都跪了呢？

(中時電子報)