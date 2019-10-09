許耀彬聯繫桃園的家屬時，對方還以為是詐騙電話。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

家屬回到無名公墓找到母親遺骨，感謝警方讓母親終於可以回家團聚。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

基隆一具無名女屍「編號A046」，因長期浸泡海水、腐爛無法辨識，14年來一直埋葬在南榮公墓無主墓區，市警局組長許耀彬埋頭上千筆失蹤人口資料，發現92歲的黃姓婦人特徵相近，家屬接到電話還以為詐騙電話，在比對DNA無誤，直呼真是奇蹟！

有「無名屍神探」的許耀彬近來檢視警政署無名屍系統，發現東北角南雅海域14年前一具落水女屍，因無證件、飾物及其他可識別之物，加上長期泡水無法採集指紋，在調閱監視器、公告協尋亦無所獲，只好暫以「A046無名女」埋葬於基隆無名公墓。

許耀彬說，今年從該無名屍的體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，搜尋、交叉比對分析上千筆資料，在8月中旬比對出居住桃園市，通報失蹤多年的黃姓老婦人身分相近，直覺不單純，致電聯絡婦人子女，得知其母親早在2005年就失蹤，立即重啟調查。

「以為是詐騙電話！」家屬指出，母親失蹤時，剛開始也是用盡一切方法尋找，還四處求神問卜，可惜都沒有消息，每逢過年過節，仍期盼有一天等到她回家團圓，剛接到電話時，大家都懷疑怎麼可能14年後還有警察調查母親失蹤案，感到不可思議。

經採集黃婦子女唾液檢檢體與無名屍進行DNA親緣關係比對，比對結果吻合，他們才相信真的是奇蹟出現，一行人到達「無主墓區」找到黃女墓碑時，淚流滿面不住向警方鞠躬致謝，離家14年的母親終於不再是無主孤魂，落葉歸根找到回家的路。

(中時 )