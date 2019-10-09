洪炳勳表示，大環境讓返鄉青年成為新趨勢，偏鄉小學的資源與環境需要更多的資源與關心，希望從我做起，引領更多企業響應。(吳建輝攝)

蔡家豪表示，用實際行動讓孩子們感受除了家庭以外的溫暖，也讓孩子在成長過程中有一段好的回憶。(吳建輝攝)

坐落在彰化最西邊的芳苑國小地處偏鄉，1到6年級的學生總數才125人，其中隔代教養或單親家庭的比例更高達4成，8日由二林區議員蔡家豪與芳苑北漂青年洪炳勳返鄉送愛心，致送芳苑國小小朋友一人一份小禮物，讓孩子們充分感受到社會上的關愛。

長期關心偏鄉教育的彰化縣議員蔡家豪表示，透過實際行動，讓孩子感受除了家庭及學校以外的關心，也為孩子創造一段美好的回憶，未來希望政府多舉辦像王功漁火節及海牛文化季等，除了帶動觀光人潮外，也能夠讓在地的孩子或返鄉青年更了解自己的家鄉，達到永續發展的期望。

洪炳勳表示，大環境的改變讓返鄉青年成為新的趨勢，家族長期在芳苑經營廢五金的事業，平時多捐贈愛心物資到育幼院，近日與蔡家豪議員聊天時，發覺偏鄉小學的資源與環境其實需要更多人來關注，因此有了這個念頭，希望從我做起，引領更多在地企業回饋鄉里，挹注更多希望在偏鄉的孩子身上。

芳苑國小校長吳偉誠表示，感謝蔡家豪議員及洪炳勳先生在孩子的成長過程中，帶給他們關心及溫暖，因為學校普遍存在單親及隔代教養的問題，擔心同學課業會跟不上，老師多利用課後額外時間，將學生留下課後輔導，讓家長安心的工作，也提升孩子的學習動機與成就，未來能夠更努力讀書，透過學習改變自己的未來。

(中時 )