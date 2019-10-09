疾管署今天公布台南市新增1例本土登革熱病例，為仁德區仁愛里20多歲男性，近期未出國，10月6日出現發燒、噁心、頭痛、身體痠痛等症狀，7日就醫時經登革熱NS1快篩陽性由醫院通報送驗，於昨日晚間確診感染登革病毒第二型；個案目前住院防蚊隔離中，為台南市仁德區首例本土登革熱病例。

疾管署官員表示，個案平時活動地包括仁德區仁愛里住家、東區東明里工作地及至南區健身房運動，由於個案感染型別與目前台南市監測中的本土疫情型別(第三型)不同，將進一步進行病毒定序以釐清感染源。衛生單位於接獲通報後，已安排防疫人員前往個案住家及工作地等活動地周邊持續進行孳生源清除及化學防治工作。至於成大校園登革熱第三型群聚則無新增個案，仍累計6名群聚相關個案。

根據疾管署統計，今年截至10月8日國內累計94例本土登革熱病例，為高雄市57例，分別為三民區37例、鳳山區6例、前鎮區4例、左營區3例、苓雅區2例，大寮區、鼓山區、路竹區、旗津區及仁武區各1例；台南市31例，分別為東區13例、中西區4例，北區、南區及安南區各3例、永康區2例，左鎮區、新化區及仁德區各1例；新北市有3例，分別是中和區、永和區及樹林區各1例；台北市2例，分別是大安區、文山區各1例；桃園市中壢區1例。另有413例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

疾管署官員強調，本周適逢雙十連續假期，提醒連假期間安排國內外旅遊的民眾，於戶外活動時應做好防蚊措施，並居住在有紗門、紗窗的房舍，避免遭蚊蟲叮咬；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

(中時 )