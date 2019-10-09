香港反送中事件讓蔡政府撿到槍，7月開始民調翻轉，從落後變成領先。民意本來就起起伏伏，有人看現狀認為韓已無勝算，但實則不然，若單純用民調來定勝負，勝選或許毫無懸念，但卻忽略了「投票行為」的因素，民進黨想光靠醜化韓國瑜來取勝，還不足以穩持勝算。

民進黨目前選戰主軸已經定調成販賣芒果乾（亡國感），藉由醜化、抹紅韓國瑜，搭配芒果乾一起服用來灌選民迷湯，連日來透過媒體斷章取義、曲解韓國瑜的說詞，順利打擊韓國瑜形象，讓綠營同仇敵愾，也讓中間選民動搖，對韓的排斥感越來越高，這也是蔡英文民調上升的原因。

民調高歸高，問題在於「投票行為」，民眾接到民調電話，不管如何，總會給調查員一個答案，有些人可能因為排斥韓國瑜而回答支持蔡英文。但選舉當天卻需要走出家門，到投票所排隊投票，這些人反對韓國瑜的能量真的有強烈到他們必須出門投蔡英文一票嗎？

事實上，民調雖然顯示蔡英文領先，但政府施政滿意度以及民進黨的支持度表現都並不理想，顯然人民對於蔡政府施政仍然累積相當程度的不滿。也就是說，不是因為認同政府而投給蔡英文，而是因為不願支持韓國瑜才在民調電話中表達支持蔡英文。

相對來說，韓國瑜卻有一批死忠支持者，且以民調狀況來看，儘管歷經最壞的狀況，仍有三成左右鐵粉死守至今；加上地方派系紛紛表態挺韓，韓跟去年底相比，反倒是在陸軍上佔了上風，坐擁一批強大軍隊；而民進黨今年則是在空軍佔了上風，輿論風向對蔡英文相對有利。

民進黨對於民調領先這件事也很清楚不能大意，因為這些人是否願意在投票日當天親自去投票實在很難說，光是空軍不足以讓他們穩持勝券，這也是為何行政院開始大發選舉支票，幾乎是萬應公的狀態，要高鐵有高鐵，要遷村就遷村，要什麼給什麼，就是希望透過資源輸送，在地方上獲得組織的支持，確保陸空表現一致。

而韓國瑜陣營也必須及早處理空軍的問題，即便韓國瑜坐擁韓粉大軍以及國民黨的組織優勢，但激進的支持者即便投票意願相當高，但也可能造成其他中立搖擺選民的反感。韓必須及早提出亮點政見、重新塑造形象，在輿論上扳回一城，或是贏回一片市場，在陸軍堅實的狀態下也必須與空軍高度配合，2020大選仍有勝算。

(中時 )