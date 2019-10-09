立法院社福衛環委員會今（9）日進行環保署業務報告及質詢，藍委陳宜民、王育敏、李彥秀等人均提到日前台中電廠排放水硼超標24倍，遭到台中市環保局裁罰2000萬元，台電辯稱環保署的新規定明年才要上路。環保署長張子敬答覆，台電引用的規定錯誤，地方政府確實有權利依法開罰，這點沒有問題。

張子敬說，環保署訂定的《放流水標準》於民國106年12月25日公布，新增7項事業，其中就包含發電廠，且公告即實施，並無緩衝期，台中市環保局就是依據這項標準來裁罰。而明年3月則是將硼納入發電廠須主動申報檢驗項目，讓《水汙染防治措施及檢測申報管理辦法》更完善，但不代表業者就可不用遵守《放流水標準》，任意排放不合標準的廢水。

環保署水保處長吳盛忠解釋，申報項目是由業者提出，和環保單位稽查的各項汙染物標準不能混為一談，如有違規就應該接受處分。藍委也紛紛指責台電的態度不佳，以為大家都要用電，就可以想做什麼就做什麼。

綠委黃秀芳指出，據了解，台電已在進行改善工程，卻遭到台中市環保局開罰，當然超標那麼多確實應該處罰。但像這樣的情形，如果發生在中小企業，是否應該有個緩衝期比較妥當？

張子敬說，台電表示有提改善計劃給台中市政府，但市府並未核定，可能是溝通的問題。通常公布相關的標準或規定都會有預告期或緩衝期，讓業者有時間改善設備，並不會直接稽查開罰。如果業者有提改善計劃，經核可後在未完工期間也不致受罰。

(中時 )