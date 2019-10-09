頭份市中山路民宅火警 虛驚一場 13:132019/10/09 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 頭份市中山路一棟民宅火警，消防局第3大隊頭份分隊趕往發現火勢業已撲滅。〔謝明俊攝〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 頭份市中山路302號一棟集合式住宅大樓，9日中午獲報發生火警，由於現場旁邊就是立委徐榮服務處及國民黨苗栗縣第5區黨部辦公室，消防局第3大隊據報為求慎重，出動頭份、三灣等分隊，並請第2大隊竹南分隊就近支援，頭份分隊趕抵現場後，住戶表示是在樓梯間起火，已由住戶持滅火器撲滅，起火原因正由頭份分隊調查中。 (中時 ) #頭份 #火警 #山路 #市中 #住戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 鳳大住宅大樓地下室氣爆 泰嘉成立專案小組助回復原狀 17:002019/10/05 財經 頭份佛光山宏法社重陽敬老活動 15:132019/10/06 生活 《他人即地獄》新住戶被劈死 今晚結局將限制級播出！ 20:062019/10/06 娛樂 黃金周末夜 花蓮東大門夜市傳火警 20:532019/10/06 社會 嘉義水上鐵皮廠房火警 600平方公尺燃燒 09:272019/10/07 社會 臉書陳情嘛A通 蔡其昌會勘解決髒亂環境 15:172019/10/07 生活 泰嘉董座：鳳山大樓燃爆，非公司責任，但泰嘉願助善後 16:362019/10/08 財經 門牌整編亂 10米隔500號 17:252019/10/08 生活 苗栗頭份竹南地區 爭取增設自造中心 04:102019/10/09 地方新聞 社會熱門新聞 友結婚要討8年前的3600 禮金簿一查才知... - 社會 花5000萬公帑做火鍋店？ 雲縣府要求廠商改善 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 高雄醫大生狠潑化骨水 翁全身冒白煙慘死 - 社會 竹科億元男「浴室啪啪啪」越南妹 手殘傳照給正宮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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