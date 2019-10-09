頭份市中山路302號一棟集合式住宅大樓，9日中午獲報發生火警，由於現場旁邊就是立委徐榮服務處及國民黨苗栗縣第5區黨部辦公室，消防局第3大隊據報為求慎重，出動頭份、三灣等分隊，並請第2大隊竹南分隊就近支援，頭份分隊趕抵現場後，住戶表示是在樓梯間起火，已由住戶持滅火器撲滅，起火原因正由頭份分隊調查中。

(中時 )