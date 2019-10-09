聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，如果會員國再不繳付積欠款項，聯合國可能付不出員工下個月的薪資。

古特瑞斯主持有193個成員國的聯合國大會預算委員會，表示如果不是他從1月開始撙節支出，那「我們就不會有流動資金支持上個月的世界領袖年度大會」。

古特瑞斯說：「我們這個月會出現10年來最嚴重的赤字，進入11月後，我們可能將沒有足夠現金支付薪資。我們的工作及改革面臨風險。」

美國是聯合國最大的捐獻國，貢獻今年常規預算的22%，也就是超過33億美元（約新台幣1017億元）。常規預算用於支付政治、人道、裁軍、經濟與社會事務及通訊等工作費用。

華盛頓約積欠前期常規預算3億8100萬美元，今年還有6億7400萬未繳納。美國駐聯合國代表團證實這筆數字。

美國代表團一名官員表示，美國「會在今年秋天繳納我們積欠常規預算的大部分款項，就像往年一樣」。這名官員說：「總體來說，美國身為聯合國最大捐獻國，每年以分攤會費和自願捐款，向整個聯合國體系貢獻約100億美元。」

美國總統川普表示，華盛頓負擔不公平的聯合國開支，已推動聯合國改革。古特瑞斯一直在致力改善聯合國運作並刪減支出。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，目前已有129國支付今年的款項，相當於近20億美元。

古特瑞斯表示，他上月採取特殊措施解決赤字問題，包括不填補空缺職位、只允許必要的出差，部分會議得取消或延期。而聯合國在紐約、日內瓦、維也納、奈洛比等地區委員會的運作將受到影響。

聯合國維和任務由不同預算案提供資金，截至2019年6月30日的財政年度有67億美元，而截至2020年6月30日的財政年度則有65.1億美元。

美國貢獻維和預算的近28%，但據美國法律要求，承諾僅會支付25%。華府現在還尚未繳納維和任務約24億美元預算。

對聯合國維和預算貢獻最多的國家包括：衣索比亞、印度、孟加拉、尼泊爾及盧安達。他們依自己國內薪級表支付駐地軍隊薪資，之後再由聯合國補償。聯合國今年7月向每名軍人支付1428美元（約新台幣4萬4039元）的月薪。

聯合國表示，維和行動花費不到世界軍事支出的0.5%。

(中央社)