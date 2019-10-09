監委高鳳仙日前接獲陳情，陳訴人在2010年至2011年先後涉詐欺等罪，質疑自己分兩次被法官判刑，恐影響刑度裁量，經調查發現，當時台中地檢署發出兩張通緝令，後案檢察官抓到嫌犯後，未告知前案檢察官，導致前案拖延至2017年才分案偵辦，此份調查報告今天經司法及獄政委員會通過，要求台中地檢署檢討改進。

監委高鳳仙說，陳訴人在2010年至2011年先後涉犯詐欺等罪，由於事涉兩起案件，台中地檢署分別在2010年11年10日與2011年4月18日發出通緝書，不料，後案檢察官逮捕嫌犯時，並未告知前案檢察官要訊問，後案書記官也沒有知會前案書記官。

高鳳仙表示，導致法官依據後案對陳訴人宣布判刑，前案卻在事隔逾5年後才被分案處理，因為台中地檢署於2017年清查法案，才發現前案尚未處理。她指出，受刑人陳情時原本懷疑是警察吃案，質疑兩個案件分開判刑恐影響最終刑度，同時宣稱被逮捕之際也被扣押4萬8千元。

高鳳仙說，經調查後發現，警察局稱沒有扣押陳訴人的錢，因此查不到4萬8千元的流向事實，另外，教輔司指受刑人服刑時出外開庭，並不會影響累進處遇與假釋。

高鳳仙指出，本案雖發生於監察院糾正相類案件前，然而凸顯實務上類似案件並非罕見，法務部允宜賡續檢視實務運作情形與需要，適時採取一案一緝、併案通緝或其他折衷方式等，確保國家刑罰權行使兼顧被告權益。

(中時 )