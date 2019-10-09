2020台灣燈會在台中，主展區將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出。台中市政府經濟發展局廣邀在地企業，預計以「科技台中 智慧城市」為主題規劃「產業讚聲燈區」，利用科技燈品與互動裝置做結合，不僅展現富智慧科技的創新技術，也推廣台中市主要特色產業。

經發局指出，「產業讚聲燈區」規劃於后里馬場園區，以「科技」、「智慧」、「低碳」三大城市理念為展覽主軸，加入台中市特色產業為參考元素，並搭配企業燈組特色，配合智慧串聯、科技藍海、永續城市等光環境營造全區氛圍。

經發局表示，該區也將導入科技光廊，輔以地上設計造型地燈，可讓賞燈民眾可以踩踏與地燈互動，全區規劃以科技燈品與互動裝置做結合，以閃耀的企業燈組讓來台中做客的朋友能感受到城市新魅力。

「用科技拚經濟、用智慧造城市！」經發局長張峯源強調，經發局致力落實市長盧秀燕「台中富市3」經濟政策，因此這次市府把握台灣燈會在台中的難得機會，藉靈活運用低碳再生能源、工業4.0（工業智慧化、自動化）、智慧城市、風力發電或以體驗經濟為題的在地產業優勢和商業動能，積極邀集企業打造專屬企業文化燈組，不僅展現富智慧科技的創新技術，也推廣台中市主要特色產業，把最精彩的燈光饗宴呈現給全國民眾。

(中時 )