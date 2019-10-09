◎不斷遭抹黑 李佳芬再告媒體人

韓國瑜妻子李佳芬針對媒體人安幼琪、張雅琴、鄭佩芬3人在媒體發表的言論，具有非常明顯的真實惡意，9日委託律師前往雲林地方法院提告，希望藉此遏阻在選舉過程中受到非法的汙辱與誹謗。

◎網友護航王瞳 嗆馬俊麟正宮耍心機

《大時代》已婚男星馬俊麟遭正宮梁敏婷連環爆不忠，對象竟是同戲女星王瞳，事件延燒多日，馬俊麟偕王瞳一起開記者會，爆哭昭告天下確實跟王瞳譜不倫戀，且對於老婆向王瞳提告「侵害配偶權」求償4百萬一事，反指妻子讓他難以跟公司、王瞳家人交代，三角關係算是完全浮上檯面並撕破臉，而有挺王的粉絲心懷不滿，到梁敏婷IG開嗆，表示這事不只是王瞳的錯，嗆梁「可悲」，讓梁敏婷聞之大爆炸，直接跟網友對嗆！

◎高雄醫大生狠潑化骨水 翁冒煙慘死

林姓男大學生在高雄文化中心因練舞與打太極拳的80歲傅姓老翁爭場地，過程中林男推倒傅翁，遭警方以《社會秩序維護法》裁罰3千元。事後林男竟狹怨報復、買「化骨水」朝傅翁潑灑導致傷重身亡。高雄地檢署今年7月將林生依殺人罪嫌起訴，全案正由高雄地院審理中。

◎哈吉貝奔日本 周末氣溫下探20度

今天氣象局發布大雨特報，宜蘭地區受到東北季風影響，有局部大雨發生。並指出未來一週天氣受東北風消長影響，降雨以迎風面的北部、東部為主，周五、六(11、12日)清晨西半部、東北部空曠地區的低溫有機會降到20至22度左右，日夜溫差稍大。周日(13日)東北風逐漸增強，東半部、北部有局部短暫雨。

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(中時電子報)