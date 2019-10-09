王瞳與母親和阿姨「侵門踏戶」影片曝光，阿姨當下指著梁敏婷狂罵，事後被指是整起事件的豬隊友，不過王瞳並未說出來龍去脈，過程中也未阻止阿姨飆罵，讓醫師黃宥嘉上節目《新聞挖挖哇》時，點出王瞳才是整起事件最該被罵的人。

醫師黃宥嘉表示王瞳並未對家人說出實情，導致阿姨基於保護晚輩立場，看到梁敏婷就飆罵，而王瞳看到情況失控卻沒阻擋，才會導致整起事件傾向失控，最後不僅母親下跪，連父親都出來嗆聲，不難看出父母對於王瞳所有事情都要介入，而名嘴狄志偉也爆出王瞳曾失控飆罵父母三字經一事，據悉王瞳曾在LINE群組飆罵：「X你娘！不要再說什麼～別人可以拍這麼多戲，為什麼我不可以？孝順父母是沒錯的…但是也不用把我當成搖錢樹吧」，更曾對父母逼她接戲一事撂下狠話：「媽的，還真想死一死」，不難看出壓抑已久的情緒潰堤。

艾成、王瞳愛情長跑8年，面臨重大考驗。（圖／中時資料照）

此外早就想結婚的王瞳，因為母親在旁規勸不要為愛情放棄拍戲，加上認為要嫁給有房產的男人才可靠，才會導致即便與艾成愛情長跑８年，仍始終沒有修成正果。

(中時電子報)