台北市長柯文哲的自動販賣機進入校園的議題，引發民進黨中央與柯市府互槓，更引發柯粉反彈；民進黨秘書長羅文嘉今表示，「我只希望柯粉不要變成韓粉」，因為他覺得，柯粉韓粉化是蠻危險蠻可怕的，大家可以就事論事。

由於民進黨執政的桃園市長鄭文燦也在推動刷臉進入校園，中央政府也推電子支付，但地方卻反對智慧型支付，網路上認為，民進黨中央是兩套標準；羅文嘉說，他們從來沒有反對無現金支付，這是趨勢、這點沒有問題。他現在談是強迫校園進入自動販賣機這事；至於桃園部分，他不清楚這個事情。不過，前幾天看到上海一所學校，甚至給女孩子戴上腦波偵測，看孩子有無專心，在教育場域，對於孩子的受教權，應該要非常謹慎。全世界對中國一窩蜂人臉辨識監測系統，柯市長一直很迷惑這些。

羅文嘉是今出席「台灣派隊」活動後受訪主動回應此事，並稱此為「自動販賣機之亂」、「自動販賣機弊案」。他說，他是個家長、孩子也在學校，其他家長也跟他有相同擔憂，因此提出這些建議，這是幫助孩子，也幫助柯文哲把市政與教育辦好，避免不必要困擾。「我很誠懇希望柯市長，不要把我們當作敵人或仇人」。

羅文嘉強調，自動販賣機跟人工智慧學習到底有沒有關連？柯市長與教育局一直說為了發展人工智慧學習，所以強迫每所學校都要裝設一台以上自動販賣機，希望聽到這個教育理念的關連是什麼？」

羅還說，為什麼這樣重要事情政策，學校老師、家長會不能表示意見？希望柯文哲能夠懸崖勒馬，容許學校、家長會有不同意見，可以不裝；自動販賣機稱不上是人工智慧學習，其實就是配合商業運作。

對於外界質疑民進黨中央兩套標準；羅表示，他現在談是強迫校園進入自動販賣機這事。如果在教育場域要強迫進入，必須要有哪些機制把關。雖然柯文哲說，裡面賣的東西，學校可以把關，但實務的經驗，根本把關沒有用，這些責任誰來扛？

(中時 )