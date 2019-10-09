崔慈悌／台北報導

大陸挖我國外交牆角，瓜地馬拉頻頻被點名，瓜地馬拉副總統卡培拉率代表團祝賀我國國慶，蔡英文總統今天接見時表示，希望未來兩國在各領域的合作成果，「也能像瓜地馬拉的優質咖啡，一樣美好、永續發展」。

蔡英文今天上午接見卡培拉致詞時表示，24年前卡培拉曾經訪問台灣，非常歡迎他以副總統身分再次來訪。中華民國台灣跟瓜地馬拉是情份深厚的兄弟之邦，很高興在我國國慶期間，有卡培拉副總統伉儷率團來訪，「我們非常歡迎跟感謝」。

她說，這幾年來中華民國台灣跟瓜地馬拉的交流越來越密切。在醫療合作上，我國官方、民間跟瓜地馬拉共同創造了許多計畫成果。卡培拉是外科權威名醫，長期關心瓜地馬拉的醫療資源運用及發展，相信有副總統的支持跟協助，兩國在公衛領域可以有更多的合作交流，一起努力實踐「聯合國永續發展目標」（SDGs）。

蔡英文指出，這次卡培拉多年後再來台灣，或許有注意到，現在台灣咖啡店隨處可見，而且瓜地馬拉咖啡在台灣很受歡迎。瓜地馬拉咖啡不僅在台灣飄香，也是兩國合作的重要連結，我們的技術團跟瓜地馬拉咖啡農共同對抗咖啡葉銹病，提高咖啡產量及品質，增加農民的收入。希望未來兩國在各領域的合作成果，也能像瓜地馬拉的優質咖啡，一樣美好、永續發展。

她也感謝瓜地馬拉在國際社會大力支持中華民國台灣。瓜地馬拉不僅在今年的「世界衛生大會」力挺台灣，就在上個月，莫拉雷斯總統也在聯合國「氣候行動峰會」中為我們發聲。

她期待瓜地馬拉未來繼續給中華民國台灣最大的支持，讓兩國一起在國際事務上有更多的參與，加深彼此的夥伴關係，也請他向莫拉雷斯總統轉達來自台灣的問候。

(工商 )