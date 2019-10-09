世界羽聯BWF超級750系列賽事的丹麥羽球公開賽，下周二就要開打，不過印度好手賽娜（Saina Nehwal）及她的防護員到現在簽證都還沒過，遲遲無法啟程，她心急地透過推特發文求救，希望印度外交部協助她盡快取得簽證。

賽娜在推特寫道：「我有個很緊急的請求，我和防護員還沒有簽證可以去丹麥參加比賽，而比賽下周就要在歐登西展開，簽證卻一點進展也沒有，比賽下周二就要打了。」

賽娜還tag了印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）求救，而且不只她，她的防護員和另一位男選手斯里坎特（Srikanth Kidambi）至今都無法前往丹麥，三人會面臨拿不到簽證的原因之一，是印度修改了申請丹麥簽證的規定，根據新規定，要申請丹麥簽證的印度民眾，必須親自到德里出席個人面談，由於選手長期訓練、比賽，很難配合時間參加簽證面談，9月30日印度羽協也曾寫信給大使館希望可以通融，讓選手不用親自到場面談，也能申請到簽證。

幫忙賽娜處理出國簽證的助理表示，已經提前寫信相關單位說明原因，只是目前都沒有收到回覆，他們仍會持續努力解決問題，希望可以讓選手順利出賽。

(中時電子報)