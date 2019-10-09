台中市陳姓男子6日深夜11時許，騎機車行經苗128線道卻遇拋錨，警方了解狀況後，協助通知機車行人員到場修復機車。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

台中市27歲陳姓男子6日深夜11時許，騎機車行經通霄鎮烏眉里苗128線道路7.4公里處，機車突然熄火無法發動，打電話向朋友求助仍一籌莫展，正巧碰上巡邏員警，警方了解狀況後，通知機車行人員到現場修復機車，避免陳男於深夜發生意外事故。

陳姓男子家住大甲，當晚由苗栗市騎乘機車欲返回住家，沒想到行經苗128線道路7.4公里處時，機車突然拋錨，他緊急打電話向友人求助，不料友人開車趕赴現場，還是沒辦法解決問題，兩人不知所措地站在漆黑的路旁等待救援。

警方指出，當晚員警執行巡邏勤務，在該路段發現陳男所騎乘的機車及前來救援朋友的自小客車停放該處路旁佔用車道，由於苗128線為主要縣道且該路段道路筆直來往車輛車速快，陳男停置車輛位置又無設置路燈，人車佇立路旁險象還生。

警方立即引導人車至前方50公尺有路燈照明處，並於車後開啟巡邏車警示燈警戒，機車修理廠人員經聯繫於15分鐘後趕至現場，10幾分鐘便修理完畢，陳男鬆了一大口氣，於離去時，頻頻向處理員警致意。

警方呼籲，民眾開（騎）車出門前應事先檢查車輛的各項功能、輪胎及燈號是否正常，並注意車輛平日保養，避免車輛突然拋錨發生危險。

(中時 )