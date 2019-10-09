台北市長柯文哲9日上午針對鴻海前董事長郭台銘參加北市國慶升旗回應，「大家都可以來，怎麼是公器私用？」外傳宋楚瑜要五度參加總統大選，柯則直言「太辛苦了吧？」但他也坦言，從黃珊珊擔任副市長消息曝光迄今，還沒和宋楚瑜對談、見面。

柯文哲指出，郭台銘有詢問他可不可以參加國慶升旗，他表示當然可以來，也請市府寄出請柬；對於外界質疑是「公器私用」，柯文哲表示，別人來你不可以來，這才是公器私用，大家都可以來怎麼是公器私用呢？

針對郭台銘、柯市府雙方幕僚場勘，特別禮遇郭董，柯則回應，如果是大牌藝人要來也是要場勘，這是必要的維安問題，「只是平常沒有這麼大咖的來」，警方都有一定的維安規格。

媒體詢問親民黨主席宋楚瑜有意再參選，柯直言「太辛苦了啦」，並向現場媒體詢問「（宋）要再選第五次？」後表示，我覺得太辛苦了。

至於是否會支持宋楚瑜第五度參選總統？柯則表示「真的發生再講吧！」但他也坦言，最近還沒有機會和宋楚瑜見面、會談。

(中時 )