前性感團體「女F4」成員劉樂妍，近年將事業及生活重心移往中國大陸，之後多次大方表述其國族認同，堅決反對台獨，其政治認同成為一大個人特色，受到不少大陸網友讚賞支持，也因行事作風跟資深藝人黃安相近，而受封為「女版黃安」，今天劉樂妍竟在微博起底議員王世堅，不是砲轟他，而是驚喜告白，表示所有台獨都可以死絕，「但我們都願意留你一個活口」。

劉樂妍有心上人了！她今天上午更新微博，竟起底了民進黨籍議員王世堅，這回竟不是批評，而是親暱喚對方為「阿堅議員」，表示自己是他選區的選民，「你是我兄弟們最不討厭的台獨，全台灣台獨都可以死絕，但我們都願意留你一個活口」。

劉樂妍直呼王世堅太可愛，表示：「沒有你的鬧騰，台灣政治新聞都不好看了」，不但大方告白，更以小粉絲姿態揩油，「可否做個選民服務？我們導演要你一張簽名照。送我一張吧！」。

(中時電子報)