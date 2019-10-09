全國總工會理事長陳杰（左）與緬甸全國總工會Maung 理事長合照。（圖/全國總工會提供）

中華民國全國總工會率團前往日本東京參加「國際工會聯合會」（ITUC）亞太地區大會。（圖/全國總工會提供）

中華民國全國總工會理事長陳杰為拓展勞工國際關係，在距明年1月立委選舉不及百日之際，率團前往日本東京參加「國際工會聯合會」（ITUC）亞太地區大會，與各國工會領袖代表交流勞工事務經驗，將「中華民國」推向世界舞台，讓世界看見中華民國。

陳杰指出，包括緬甸全國總工會理事長Maung邀請他率團參加緬甸全國勞工總工會年度大會、蒙古理事長也邀他與全國總工會前往蒙古進一步交流。此外，日本JTUC勞慟組合總連合會會長神津里季生，也承諾近期將率團到台灣拜訪中華民國全國總工會。

陳杰說，拓展台灣的國民外交，是每位國民應盡的責任，尤其中華民國全國總工會是中華民國唯一能以勞工身份進入聯合國參與活動的團體，因此，去年11月以來，他馬不停蹄參與在哥本哈根舉行的「國際工會聯合會」2018年會、瑞士日內瓦舉辦的國際勞工組織（ILO）100周年年會。

這次以理事身份參與「國際工會聯合會」亞太地區大會及理事會，陳杰強調，目的就是要將「中華民國」招牌向全世界拓展，讓全世界正視台灣的存在與總工會努力拓展國民外交的豐碩成果。

(中時 )