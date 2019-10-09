白天遊覽雅丹風光，夜間打卡特色民宿，再約上三五好友來次自駕遊，今年小長假，豐富多彩的旅遊項目，讓新疆克拉瑪依市烏爾禾區再次迎來客游高峰。烏爾禾世界魔鬼城、白楊河大峽谷、艾里克湖、大秦帝國影視城、萬畝胡楊林等熱門景區更是人山人海。

據統計，截至6日，烏爾禾世界魔鬼城十一國慶長假接待遊客突破10萬人次，同比增加超72％，創下新高。烏爾禾以世界魔鬼城景區雅丹地貌為基礎，結合烏爾禾區恐龍文化和金絲玉文化打造的燈光秀大受遊客喜愛，成為新疆夜遊經濟的一大亮點。除此之外，世界魔鬼城還有駱駝騎乘、馬背巡遊，沙灘摩托和即將開放的滑翔傘等熱門遊玩項目。

十一假期間，在世界魔鬼城景區裡來自全國各地的遊客縱情於大自然的鬼斧神工之中。坐著觀光小火車，穿行在這座天造之城，遊人或欣賞這瑰麗雅丹、或駐足於《臥虎藏龍》《七千下天山》拍攝地、或拍照留影記錄美好時刻，旅遊秩序井然，景區各項接待服務工作有條不紊。

(旺報 )