來自大陸浙江省的汪姓男子，趁著10月長假來台自由行1個月，欲騎單車環島，8日傍晚行抵桃園市觀音區草漯地區時，因找不到可以搭帳棚過夜的地方，向大園警分局草漯派出所求助，警方擔心他的安全，大方提供派出所旁的停車場讓他搭棚休息，汪男對於台灣警察的熱心表示相當感動。

汪男表示，他在大陸從事汽車設計工作，平時喜歡自助旅遊，也結交許多台灣的朋友，常聽他們分享當地的風土民情，因此一直想來台觀光。今年趁著10月長假搭郵輪到台灣自由行，4日抵達基隆後，先到台北拜訪朋友，8日下午開始騎單車沿著台61線平面道路一路往南騎，之後再轉往東部欣賞海岸美景，預計花1個月的時間，環島一周後返回基隆。

汪男原本打算第一天找個地方搭帳棚過夜就好，沒想到在草漯市區繞了許久仍遍尋不著適當地點，汪男眼看天色已晚，只好到派出所尋求協助。草漯派出所警員陳盈帆、葉文顯得知汪男狀況後，認為他獨自一人在外搭帳棚會有危險，便讓他在派出所的停車場搭帳棚度過一晚，並提供簡單的盥洗與麵食，解決他的食宿問題。

汪男一早要離開時頻頻向員警致謝，大讚台灣警方很有人情味，並表示下次還要再來台灣旅遊。

(中時 )