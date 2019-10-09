蔡英文總統博士學位論文疑雲，LSE倫敦政經學院昨天在官網正式提出聲明指出，校方收到許多詢問台灣總統蔡英文學位的關切，經查紀錄確認，蔡總統在1984年被授與法律博士學位無誤。民進黨立委管碧玲表示，我們被一個假消息而來質疑總統學歷造假，不僅對LSE是侮辱，也鬧上國際笑話，呼籲曾指控的人道歉。

管碧玲今於臉書表示，所有曾利用小英論文的議題猛攻，賺取政治利益的人，並藉由曖昧的懷疑語法，規勸小英趕快說明清楚，不願讓理性抬頭，寧願縱容內在蠢動的小人之心，如今真相大白，打臉當初質疑的這群人。

管碧玲說，對於台灣質疑小英學位論文造假，各界查證如雪花般不斷飄向校方，LSE準備回覆信件過程是如何看待台灣，看到台灣人懷疑自己的總統，這是自己的家務事，但不斷詢問「你們學校是不是給了我們總統一個假學歷？」，這不是國際笑話嗎？不是對LSE的侮辱嗎？

管碧玲強調，我們被丟了一個假消息，結果大張旗鼓，用這個假消息，去羞辱LSE，台灣又被假消息測是一次，結果縣市台灣的社會理性十分薄弱，各界用理直氣壯的態度，要求舉證責任逆轉到無辜的受害者身上，還膽敢披上正義勇敢的外衣，假言論自由傷害民主選舉與社會理性。

「拒絕抹黑！造謠退散！」綠委余宛如表示，經歷許多抹黑與造謠，惡意中商蔡總統，如今應該要畫下句點、沈冤得雪，假消息、亂造謠是敵不過真實的檢驗，一起為開放透明的政治文化努力。

(中時 )