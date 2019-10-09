無黨籍立委林昶佐今日接受電台訪問時表示，與台北市柯文哲仍會在許多場合遇到，也會就市政議題交換意見並合作。但對於這次立委選舉，台灣民眾黨派出議員徐立信加入戰局，林昶佐表示，徐立信剛當選議員就選立委，地方上並不認同。

林昶佐表示，畢竟身為台北市立委，和柯文哲在市政議題上，一定會有合作和討論。但林昶佐強調，這不代表和柯文哲在所有問題上的想法都一樣。林昶佐舉例表示，他和國民黨立委蔣萬安也常常在議案上合作，但不代表他就支持蔣萬安，不挺民進黨的吳怡農。

林昶佐表示，議員參選立委，他本身並不反對。但林昶佐指出，徐立信是剛當選的新科議員，一下子就跑來選立委，這點他並不贊同，並且認為這就是「韓國瑜模式」。

至於若連任成功，是否會加入民進黨？林昶佐表示，目前和無黨籍的立委洪慈庸、基進黨的立委提名人陳柏惟私下有默契。如果洪慈庸、陳柏惟也順利當選，會傾向三人合作，不加入政黨。

(中時 )