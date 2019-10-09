美國費城陪審團今天裁決，嬌生集團因未能妥善警告年輕男子服用抗精神病藥物理思必妥恐導致乳房增大，需支付原告80億美元（約新台幣2462億元）懲罰性損害賠償金。

路透社報導，原告莫瑞（Nicholas Murray）先前已獲判一筆68萬美元補償性賠償。

賓州有數千起理思必妥（Risperdal）相關案件等待審理，費城民事訴訟法院（Philadelphia Court of Common Pleas）陪審團今天有利於莫瑞的判決，是第一件陪審團可以考慮裁定懲罰性損害賠償的案件。

莫瑞的律師克萊因（Tom Kline）與伊特金（Jason Itkin）在聯合聲明中表示：「這個陪審團一如其他訴訟的陪審團成員，再度利用懲罰性損害賠償來懲罰一個把獲利看得比患者安全和利益更重要的企業。」

聲明說：「數十億美元和孩童之間，嬌生集團（Johnson & Johnson）與（子公司）楊森藥廠（Janssen-Cilag）選擇了鈔票。」

嬌生集團則表示，這項判決與「對此案起初判出的補償性損害賠償比例差太多，嬌生有信心可以翻案」。嬌生集團補充說，審理期間，陪審團沒有機會聽到關於理思必妥益處的證詞。

里契蒙大學（University of Richmond）法學院教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，他預料上訴法院會砍80億美元的懲罰性賠償金。他援引美國最高法院的裁決說：「懲罰性與補償性賠償金比率超過個位數，很少可符合正當程序的標準。」

托比亞斯說，這項判決主要目的是在傳遞訊息，「如果行為太過無法無天，陪審團會裁定一個天價，再讓律師與法官協調出合理數字」。托比亞斯又說，這項裁決預示著嬌生將在其他理思必妥官司中遭判更多大筆賠償金。

莫瑞與其他對理思必妥提告的男性原告一樣，稱未成年時就依醫師處方服用理思必妥，並於服藥後長出乳房。美國食品暨藥物管理局（FDA）1993年年底核准以理思必妥治療成人的思覺失調症與躁鬱症。

原告聲稱，嬌生未妥善警告服用理思必妥在引發男性女乳症上的風險；他們說，嬌生還對未獲許可的孩童理思必妥用藥進行行銷。

現年26歲的莫瑞在訴狀中指控，他被診斷罹患自閉症類群障礙後，醫師於2003年開始向他開立適應症外使用的理思必妥，之後便長出乳房。

路透社報導，醫師可以依情況開藥，但企業只能依核可使用範圍行銷旗下藥品。

(中央社)