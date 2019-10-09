世界銀行（World Bank）首席經濟學家今天警告，全球貿易持續緊張，投資暫停，沒有現金刺激經濟成長，貧窮狀況可能暴增。

世銀首席經濟學家高德柏格（Pinelopi Koujianou Goldberg）接受法新社訪問時表示，經濟不成長，「人們必然會受苦」。

經濟充滿不確定性之際，投資減少影響成長，特別是非洲等貧窮地區的成長。

高德柏格表示：「這代表一些國家永遠無法脫貧...也代表得以脫離貧窮的國家、現在躋身中收入的國家可能退步，可能走回頭路。」

高德柏格說，貧窮集中、經濟較為脆弱的非洲特別要擔心，債務水準「高於以往的」地方也一樣。

此外，世銀今天公布報告警告，如果貿易衝突惡化，「超過3000萬人可能陷入貧窮（也就是一天收入不到5.5美元）」。

但高德柏格說，如果決策者採取行動，參與所謂的「全球價值鏈」，貿易也可繼續作為國家脫貧的生命線。

(中央社)