醫學院高材生為了爭練舞場地，對80歲老翁潑化骨水致死，引發社會震撼，北榮臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，化骨水的學名是氫氟酸，氫氟酸中的氟離子會穿透人體皮膚直接進入體內，導致骨頭壞死，並會與血液中的鈣和鎂離子結合，導致低血鈣和低血鎂，引發心律不整等致命重症，高濃度的氫氟酸只要人體沾到1%就有可能致命。

氫氟酸俗稱化骨水，因其中的氟離子腐蝕性很強，主要用於玻璃蝕刻或半導體業用來去除矽表面的氧化物，楊振昌說，氫氟酸的酸性雖然不高，但可怕的是具高腐蝕性的氟離子，氟離子會皮膚直接進入人體，導致骨頭壞死，並會造成低血鈣和低血鎂，進而誘發心律不整及肝、腎、神經系統的嚴重損傷。

楊振昌指，氫氟酸的致命率和皮膚沾到的面積及氫氟酸濃度有關，一般來說，人體表面若有5%沾到氫氟酸、如半支手臂，就有可能致命，若是濃度逾49%的高濃度氫氟酸，更是沾到1%就恐導致死亡。

8月底發生在苗栗光電廠的女移工死亡事件，雖然死者只有腳被氫氟酸潑到，但楊振昌說，因為被潑到的部位是大腿、皮膚面積達20%，因此雖經緊急搶救，但仍因心律不整死亡。

楊振昌表示，沾到氫氟酸時應立即使用六氟靈救治，若無六氟靈就要用大量清水沖洗患部，然後快速送醫。

(中時電子報)