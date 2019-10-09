朱學恆臉書。

距離2020總統大選倒數破百日，「宅神」朱學恆在臉書上表示，他看不明白韓國瑜進來的選舉操作，想請教網路上的「瑜類研究家」，能否幫他解惑。

朱學恆表示，他不明白韓國瑜為何不早日宣布副手人選，如今蔡英文是「守方」，她慢慢來也沒關係，選項也有「騙神的男人」蘇貞昌、「台南退位之神」賴清德，如果都不行，反正最後還有「聖光騎士團」陳建仁頂著；但韓國瑜身為「攻方」，卻遲遲不公布副手，正所謂攻守方的兵力至少要三比一，但如今見韓國瑜如此消極的攻勢實在令人不解。

對於馬郭互動，朱學恆也表示「到底有甚麼問題」，他不明白為何韓團隊不停地攻擊這兩個人，使得馬英九團隊特地發出聲明，直問如今全黨正尋求團結之際，這樣分化黨內，「到底是韓粉還是假韓粉」；至於郭台銘，朱學恆表示他在星期日活動中看見郭「餘怒未消」，不然兩個大叔、郭何必跟馬「撩來撩去」呢？

而說到蔡英文，朱學恆則是易點都沒有提到，「因為她根本沒事可做啊」。

(中時電子報)