馬林魚隨隊記者弗里沙洛(Joe Frisaro)談到今年轉戰中繼，結果表現很慘的陳偉殷，認為明年春訓是關鍵，如果無法拿出本事就有可能遭到釋出。不過明年陳偉殷最後一年合約年薪高達2200萬美元(約6.8億台幣)，馬林魚有意限制陳偉殷的投球局數，也有可能等到2020年合約走完才「結清」。

陳偉殷今年轉戰牛棚卻適應不良，但馬林魚鐵了心不讓他擔任先發投手，留下45場共68.1局，0勝1敗、自責分率6.59的成績，寫下他歷年最慘的自責分率。陳偉殷與馬林魚的合約即將到期，明年他的年薪將飆高至2200萬美元，弗里沙洛接受網友提問時回答，認為已34歲的陳偉殷明年春訓將會是關鍵。

弗里沙洛說陳偉殷應會出現在春訓名單，不過他必須證明自己對球隊還有用處，無論是先發、牛棚、甚至是假先發，至少要對球隊有減輕壓力的貢獻，不然即使馬林魚要吃下剩餘的2200萬美元薪資，還是有可能無可避免的釋出他。

陳偉殷目前的出賽局數受到限制，今年僅投了68.1局，讓他無法達成選擇權的條件，在馬林魚無論如何都要付陳偉殷高薪的情況下，也有可能等到2020年合約走完才「結清」。按照陳偉殷今年的表現，馬林魚可能不願讓他重回先發行列，也很難與其他隊伍達成交易，現在只能期待陳偉殷續留牛棚，並在合約最後一年留下不錯的成績。

(中時電子報)