蔡英文總統「論文門」爭議不休，英國倫敦政經學院（LSE）發出聲明承認蔡英文博士學位， 蔡英文今天表示感謝，也感到很抱歉，「台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾」。她說，閉著眼睛的人看不到真相，希望那些用錯假訊息抹黑她的事情，能夠劃下句點。

蔡英文在臉書表示，她的母校英國倫敦政經學院（LSE），在很多人的關心下，對她的博士學位與論文，正式發出聲明。「從LSE的這份聲明中，很清楚地說明我的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館」。

她說，現在台灣的朋友，能透過國家圖書館，輕鬆下載我的博士論文，沒有任何限閱的問題。她也已經將論文電子檔授權給LSE圖書館，讓研究者在她的母校，也可以和台灣一樣方便閱覽。

她特別感謝母校LSE發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑她的學歷的人，有了最新的證據和答案。「我也感到很抱歉，台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾」。

蔡英文強調，閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。她想麻煩大家，幫轉發出去，「希望那些用錯假訊息抹黑我的博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點」。

(工商 )