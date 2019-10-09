民進黨今召開「台灣派隊」青年連線記者會，邀請九位艱困選區青年參選人組成「台灣派隊」；被問到與時代力量整合問題，民進黨祕書長羅文嘉上午受訪時坦言，跟時代力量的整合一直不是很順利，但站在「保衛台灣民主」的立場，彼此還有很多合作機會，他希望不要放棄。

此外，民進黨副秘書長林飛帆表示，九位候選人過去也可能對執政黨有不滿或對政策感到困惑、猶豫的地方，但在2020這個關鍵的時刻，大家都選擇投入這場選戰，就是因為在2020年台灣有不能輸的壓力。台灣需要一個冷靜的總統、民主多數的國會以及團結的台灣社會。

今九位「台灣派隊」成員包括賴品妤、吳怡農、謝佩芬、蔡沐霖、周江杰、張銘祐、鄭朝方、莊競程、李問；林飛帆說，這九位候選人都非常勇敢，選擇了艱困到不能再艱困的選區，雖然過去一段時間，很多人對民進黨的執政有非常多的批評與檢討，但正因為這樣，民進黨意識到民進黨需要有更多人投入，加入改變的行列。民進黨不是一個不能改變的政黨，絕對是一個願意開放更多管道與機會給每一個想要從事體制改革、深化台灣民主、保護台灣主權的年輕世代一個參與的平台。

林飛帆說，期望今天所有九位先發球員都能夠進入國會，將過去對民進黨的意見化為行動，在每個選區及黨中央裡，一步一腳印的改變，將民進黨的執政價值發揮出來，也希望未來可以看到與當初所期待、希望看見的執政黨價值、理念在國會裡被推進。

秘書長羅文嘉表示，去年底民進黨重挫後，黨主席卓榮泰與他這十個月來的首先要務，就是找回年輕朋友的認同，但光靠他及林飛帆也不夠，很不容易找到今天「台灣派隊」的九位，也找回民進黨流失的年輕人對這個黨曾經有過的理想和夢想，並用行動來證明他們的參與。

被問到與時力整合；羅文嘉提到「不要放棄」；羅說，「我們不會放棄，也希望他們不要放棄」，有整合機會都可以珍惜，不到最後一刻都不要放棄，雖然現在有些想法、目標不同，但如果大目標相同，都應該保留合作的機會。

(中時 )