東亞非洲豬瘟疫情嚴峻，包含大陸、越南、北韓、韓國等共十個國家都出現疫情，亞洲地區僅剩台灣和日本，還未有非洲豬瘟。非洲豬瘟中央災害應變中心今天統計，因攜帶肉品入境而被裁罰20萬件數，今年九月因為中秋節，國人攜帶含肉製品的月餅入境而達到最高峰，農委會預估，下一波被裁罰高峰應會落在元旦大選前以及農曆過年前後。

非洲豬瘟中央災害應變中心統計，違規攜帶肉製品被裁罰20萬元的件數今年九月上旬達到最高峰，共有33件，其中國人自行違規者就高達17件，其餘還有大陸11件，越南2件等。其中被檢出陽性比例者，越南4件佔17.39％；來自中國大陸17件佔11.18％，檢出比例皆超過高峰值10％。

應變中心指揮官，農委會主委陳吉仲表示，其他月份都是穩定下降，僅有九月在中秋節前後都是因為國人攜帶了含有肉製品的月餅而被裁罰，此外其他月份國人被裁罰件數都是遠低於大陸旅客。但也顯示佳節前後特別容易觸法，未來將會針對節慶宣傳，他研判下次高峰會出現在元旦選前以及農曆過年。

農委會副局長黃金城也指出，目前韓國十天內就有八起案例確診，疫情蔓延速度非常快，不過韓國政府採取感染周圍三公里內豬隻全部撲殺，已流向場外的韓國編列經費買下所有豬隻屠宰後冷凍，目前還能控制住疫情擴散。台灣萬一也成為疫情趨，將會觀察參考韓國案例。

此外，應變中心說明，國內活豬及屠體分裝車輛，裝設GPS追蹤系統，統計3128輛，已裝設2984輛，77輛車號勘誤重複，餘下67輛除加強輔導加裝和查處，也呼籲車主主動安裝，以免受罰及成為防疫漏洞

(中時 )