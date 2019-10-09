英國一名25歲的女性背包客，在返回旅館時不幸失足跌落650英尺的瀑布，在經過一周的尋找後，她的遺體被人發現位於一條極深的山溝中。警方推測該女子應當是試圖在陰暗的地方想朝瀑布旁往下爬卻失足才釀成悲劇。

據《太陽報》報導，該名逝世的女子是25歲的伊莉莎白(Elizabeth Orchard)。當時伊莉莎白與自己的姊姊瑞秋(Rachel)和姊姊男友瓊斯(Calum Jones)一起徒步旅行，由於當時瑞秋和瓊斯的腳起了水泡，兩人便先行回到旅館。在他們發現伊莉莎白沒有回飯店房間後，瑞秋與瓊斯立刻報警。而伊莉莎白的父母得知該消息後立刻從英國飛往祕魯(Peru)。在號召50名警方全力搜索下，終於在一周後尋獲了伊莉莎白的遺體。經過法醫的檢驗與警方的調查後，他們確定伊莉莎白死於意外。伊莉莎白的家人在聲明中傷痛的表示，「我們真的很哀痛，對於失去深愛的女兒和妹妹，然而，我們也感到安慰因為我們終於知道她是怎麼離世的。」

The father of missing Belgian backpacker Theo Hayez breaks down while appealing for information about his son.



Police are searching Byron Bay for the 18-year-old, who has not been seen since 31 May.



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相對於伊莉莎白的家人，已經失蹤四個月的比利時登山客西奧(Theo Hayez)的父親則是在鏡頭前數度哽咽、流淚，西奧於今年5月多時失蹤，在歷經4個月的努力搜索後，仍舊找不到西奧的下落，警方不得已只能將案子轉給調查官，正式終止了搜索行動。

(中時電子報)