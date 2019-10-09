民進黨最近藉立委選舉砲打柯文哲，對此柯文哲9日上午表示，他又不選總統，不知民進黨S在焦慮什麼？接著話鋒一轉說，他們（綠營）現在打韓國瑜打得很順手 ，打到沒什麼可以打，廣告預算又花了，所以才會閒著閒著來打我。

柯文哲表示，目前民眾黨正在緊鑼密鼓整理第二波不分區名單，他也有叫黨部趕快弄一弄。對於外傳不分區要推7男7女，柯文哲指出目前民眾黨正在海選，如果海選有更有趣，更好的人選，排序還是可以調動。

柯文哲指出，有些人會覺得海選沒上很丟臉，但對他來講有長期來看，民眾黨有一部分自己去找，但有擔心在同溫層找人，有一部分則是開放海選，最後從找的名單跟海選名單綜合考量。

針對綠營推出「台灣派對」，好幾個人選都在北市參選，柯文哲說，目前在台灣，誰是中國派？誰是台灣派？在現階段已經沒有意義，現在真的會被歸類中國派，只有3％極少數。

柯文哲指出，今天在台灣為政治活動的人，97％都是台灣優先、台灣主體性，民進黨組台灣派對沒有太實質意義。

對於民進黨利用校園自動販賣機議題打柯，柯文哲回說「我又不選，他們在焦慮什麼？」

柯文哲表示，最近民進黨打韓國瑜打得很順手、打到沒什麼可以打，廣告預算又花了，可能閒著閒著才會把矛頭對準他。

(中時 )