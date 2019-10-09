都會區空污嚴重，許多民眾選擇拜口罩因應，很多人認為活性碳口罩的阻隔效果，比外科口罩，真的是這樣嗎？食藥署解釋，活性碳口罩是去除有機蒸氣，一般外科用口罩（外層有顏色）則是用來預防飛沫傳染，兩者功能大有不同。

食藥署解釋，醫用口罩分成兩類，一種是第一等級的「一般醫用（民眾常用）」，另一種為第二等級的「外科手術口罩」。它們都有三層，外層是有顏色的不織布，經過防潑水處理，可預防飛沫傳染，中間則是靜電過濾層，能夠過濾、吸附細菌，內層為吸水的材質，可以吸收戴口罩者的口沫。

而「活性碳口罩」中，有活性碳具有多孔隙的結構。食藥署說，這個過濾層的主要功用在於吸附有機氣體、具惡臭的分子，並非用於過濾粉塵，不具阻隔細菌穿透的功能。

兩者的過濾效果與特性不同，因此使用的對象與時機也不盡相同。食藥署解釋，活性碳口罩主要功能是去除有機蒸氣，如加油時揮發出來的甲苯蒸氣，或是油漆後所產生的異味，對於阻絕懸浮微粒及細菌穿透，效果並不佳。醫用口罩則用於阻隔飛沫、微粒及細菌穿透，可避免疾病散播與傳染。

食藥署也提醒，醫療用口罩屬於醫療器材，選購時請遵守「認證照、看說明」，認清楚產品有沒有取得衛生福利部核發的「醫療器材許可證」字號，也要確認產品是否有完整之資訊，例如品名，製造廠名稱及地址，藥商名稱、地址、產品製造日期、保存期限或批號。

(工商 )