美國總統川普疑施壓外國調查民主黨政敵拜登（Joe Biden）的「電話門」風波延燒，最新民調顯示，近6成的美國民眾支持對川普的彈劾調查，連共和黨人都有近3成支持。

「華盛頓郵報」指出，川普向來愛講共和黨人有多愛他，加上長久以來大眾普遍對他有反感，川普也就更常拿自己在共和黨內有壓倒性支持作文章。但對於政治認可度極為仰賴基本盤的川普，新民調卻呈壞消息。

一份華郵與喬治梅森大學沙爾學院（Schar School）的最新民調顯示，在民主黨正式發起後，支持對川普彈劾調查的比率創新高。有58%的受訪者支持彈劾調查，比例高於其他所有民調，僅38%的受訪者反對，反映出只剩死忠川粉在頑抗。

但若說死忠川粉仍抗拒彈劾調查也不盡然，因為確有部分川普的基本盤表態支持調查，甚至要他下台。28%的受訪共和黨人支持彈劾調查，18%的受訪共和黨人支持將川普趕出白宮。

而共和黨人對彈劾調查支持比例升高的趨勢，也與其他族群相同。自華郵與美國廣播公司（ABC）7月所做的調查以來，民主黨人支持彈劾調查者升25個百分點，共和黨人升高21個百分點，獨立人士升高20個百分點。

最新民調透露警訊：這是第一次共和黨人有如此高比例支持彈劾調查。

馬瑞斯特學院（Marist College）9月25日在眾議院發動彈劾調查後立即所做民調，只有6%的共和黨人支持彈劾調查，奎尼匹克大學（Quinnipiac University）同一週所做民調也只有7%的共和黨人支持彈劾調查。

不過當時蒙茅斯大學（Monmouth University）的民調卻顯示有16%的共和黨人支持彈劾調查，美國有線電視新聞網（CNN）的民調也有14%的共和黨人支持調查或要川普下台。在今天這份最新民調之前，共和黨人支持彈劾調查比例最高者是哥倫比亞廣播公司（CBS）的民調，有23%受訪共和黨人支持彈劾調查。

(中央社)