霧峰草地野餐音樂會將於19、20日登場，邀民眾到立法院中南部服務中心新打造的民主草坪，度過悠閒午後時光。（林欣儀攝）

霧峰草地野餐音樂會將於19、20日登場，邀民眾到立法院中南部服務中心新打造的民主草坪，度過悠閒午後時光。（林欣儀攝）

落實國會改革，位於台中市霧峰區、立法院中南部服務中心大轉型，全新打造的「民主草坪」19日將開放，結合國立台灣交響樂團精彩演出、霧峰區農會舉辦的草地野餐活動，連續2天假期，邀民眾感徜徉在音樂、美食氛圍，盼透過活動帶領霧峰躍上國際。

在國台交團員演奏的樂音聲中，霧峰草地野餐音樂會宣傳活動正式揭幕，霧峰區農會總幹事黃景建說，草地野餐音樂會邁入第三年，特別與市府爵士音樂節合作，除19日傍晚增加1場爵士音樂演出，20日傍晚還有壓軸場，盼透過持續的活動帶動霧峰發展。

立法院中南部服務中心主任賈鴻奎指出，立法院中辦原有高爾夫球場從921地震後就未對外開放，這次落實國會改革，球場也重新打造成為「民主草坪」，將於19日對外開放，這次活動更邀請泰國、荷蘭樂團演出，盼不只深耕在地、也走向國際化。

國立台灣交響樂團團長劉玄詠表示，連續2天的草地野餐音樂會除有國台交演出，演出曲目包含西方交響曲、在地音樂等，今年還結合荷蘭爵士樂團進行一場跨界演奏，讓樂曲獲得重新詮釋。

草地野餐音樂會從19日下午展開，現場並有在地特色美食攤位，當天下午2點至隔天晚間周邊將進行交通管制，邀民眾搭乘大眾運輸來感受民主草坪與音樂之美。

(中時 )