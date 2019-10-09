基隆暖暖的海光一村社區，主動邀請國民黨基隆市黨部主任委員黃希賢、黃復興黨部主委鄭鐳與立法委員參選人宋瑋莉一行人來到社區一起歡慶雙十節。(吳康瑋攝)

基隆暖暖的海光一村社區，主動邀請國民黨基隆市黨部主任委員黃希賢、黃復興黨部主委鄭鐳與立法委員參選人宋瑋莉一行人來到社區一起歡慶雙十節。(吳康瑋攝)

雙十將至，基隆的街上出現大量旗海飄揚，同時9日國慶前夕，基隆暖暖的海光一村社區，主動邀請國民黨基隆市黨部主任委員黃希賢、黃復興黨部主委鄭鐳與立法委員參選人宋瑋莉一行人來到社區一起歡慶雙十節。宋瑋莉、黃希賢一行人來到現場，不僅發送小型國旗，也致贈社區10面大國旗。

宋瑋莉表示，早年海光一村是由眷村改建的社區，因年輕人都到外地工作，所以是個年長者居多的社區，昨天剛過敬老重陽節，而明天就是國慶日了，國家一定要顧好年長者們的生活環境。她更指出，「愛國的心」讓大家在國慶日這天，紛紛以不同形式展現，但其實愛國的心不只是一個定義，而是實實在在的存在，它根植在每一個國人的心中；愛我們的國土、愛我們的人民、愛我們的文化，這是一種毋庸置疑的天性，也是一種人人有責的豪情。

海光社區現場也有一名長輩，拉著大家看他已60年的舊黨徽，並表示，身為一個老黨員，他呼籲大家起身一起聲援宋瑋莉，大喊「宋瑋莉！凍蒜！」，現場參與的愛國黨員，紛紛起身響應，而受訪的老黨員則表示，基隆要全力支持送宋瑋莉進立法院，改變台灣現狀、突破困境，點亮台灣、還台灣一個光明的未來。

(中時 )