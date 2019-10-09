基隆田寮河驚見浮屍，今晨6時許，有早起運動民眾行經在田寮河的金雞橋河段，發現一名女子浮在河面上，警消獲報前來拉起女子時已明顯死亡，沿著河面尋找在1公里外的祥龍橋發現金姓女子的機車鑰匙、香菸等物品，聯絡家屬協助調查。

經了解，死者為年約40多歲的金姓女子，警方找到女子遺留的物品，透過鑰匙打開疑為女子所有的機車，並以車牌號碼聯繫金姓車主的兒子至派出所協助調查，據家屬表示，並未聽聞金女有輕生念頭，至於墜河原因，仍有待警方調查。

(中時 )