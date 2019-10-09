早起做運動 驚見田寮河女浮屍 13:112019/10/09 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆田寮河金雞橋流域，今早發現一名女子飄在河面上。（許家寧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆田寮河驚見浮屍，今晨6時許，有早起運動民眾行經在田寮河的金雞橋河段，發現一名女子浮在河面上，警消獲報前來拉起女子時已明顯死亡，沿著河面尋找在1公里外的祥龍橋發現金姓女子的機車鑰匙、香菸等物品，聯絡家屬協助調查。 經了解，死者為年約40多歲的金姓女子，警方找到女子遺留的物品，透過鑰匙打開疑為女子所有的機車，並以車牌號碼聯繫金姓車主的兒子至派出所協助調查，據家屬表示，並未聽聞金女有輕生念頭，至於墜河原因，仍有待警方調查。 (中時 ) #女子 #金姓 #調查 #田寮河 #基隆 也許您會感興趣 推薦閱讀 公主遊輪「粉」愛基隆 乳癌防治公益活動首邀大眾參與 17:532019/10/05 生活 河畔第一排 基隆年底成立第4所老人日照中心 17:542019/10/05 生活 基隆第4所老人日照中心 年底成立 04:102019/10/06 地方新聞 親子手作鞋體驗營 宋之凡分享創業精神 12:082019/10/06 生活 汐止銜接基隆自行車道延宕 議員盯進度盼早日完工 23:472019/10/06 生活 你是我的眼！波麗士助視障女搭公車平安返家 10:082019/10/07 社會 強吻摸胸摸下體 社運醫師柳林瑋涉猥褻3女起訴 10:262019/10/07 社會 世界田徑錦標賽 美國獨強 大陸創佳績 16:212019/10/07 體育 基隆醫院歡慶122週年 藉攝影展點亮醫院 14:472019/10/08 生活 華郵民調：共和黨人支持彈劾調查創新高 13:022019/10/09 國際 社會熱門新聞 友結婚要討8年前的3600 禮金簿一查才知... - 社會 花5000萬公帑做火鍋店？ 雲縣府要求廠商改善 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 高雄醫大生狠潑化骨水 翁全身冒白煙慘死 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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