雪霸國家公園武陵遊客中心視聽室，14日起進行視聽室整修工程，將暫停影片播放，為期17天。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園武陵遊客中心視聽室，14日起進行視聽室座椅汰換，及視聽設備整修工程，雪霸處今日宣布屆時將暫停多媒體影片播放服務，為期17天至10月30日止，此段期間遊客中心仍正常開放參觀。

武陵休憩區武陵遊客中心視聽室，整年固定時間播放雪霸處製作的生態影片，包括飛越七家灣、聖稜線、暗夜謎禽黃魚鴞，及今年榮獲4項國際獎項的最新影片「聖稜樹冠」等，深獲遊客喜愛。

雪霸處說明，武陵遊客中心視聽室設備，自2005年使用至今，視聽室視聽設備、座椅及地板等日趨老舊，影響視聽播放品質，亟需汰舊換新，為提升視聽播放及觀賞品質，雪霸處將於14日起至30日止，暫停視聽室多媒體播放服務，進行改善工程。

雪霸處表示，施工期間武陵遊客中心仍正常開放，因10月下旬適逢國寶魚繁殖季，建議遊客可以至武陵路觀魚台或武陵吊橋，有機會觀賞野生國寶魚搧砂、築巢及配對的行為，也可至台灣櫻花鉤吻鮭展示館參觀，或是觀賞「飛越七家灣」等多媒體影片。

(中時 )